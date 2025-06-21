Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела «Ё-Хауса»*

Проект поселка, который презентовали горе-застройщики.

Александр Бастрыкин поручил доложить по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав граждан в Тульской области

К Председателю СК России информационный центр обратилась жительница Тульской области, оказавшаяся в числе клиентов компании-застройщика «Ё-Хаус»* (ООО «Партнер»).

Напомним, компания «Ё-Хаус» обманула десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома так и не получили. Кроме домов, которые должен был возвести застройщик на индивидуальных земельных участках, под Тулой «Ё-Хаус» планировал построить коттеджный поселок Чувства на землях сельхозназначения, но так и не построил.

Уголовное дело на данный момент составляет более 150 томов. Сейчас по делу проходят 8 фигурантов: четверо взяты под стражу, два — под домашним арестом и двое — в розыске. Один из разыскиваемых — Игорь Амелин, брат учредителя компании. По словам представителя прокуратуры, есть сведения, что тот уехал за пределы Белоруссии. Имя второго разыскиваемого не называют.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову представить доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.