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Две тульские автошколы оштрафовали на 30 тысяч рублей за плохих инструкторов и незаконные договоры
Фото из архива Myslo.

Две тульские автошколы оштрафовали на 30 тысяч рублей за плохих инструкторов и незаконные договоры

Директора получили предписания.

В Туле сотрудники прокуратуры проверили соблюдение закона организациями, занимающимися подготовкой водителей автомобилей. Проверяли выполнение правил лицензирования, обеспечение безопасности на дорогах и качество образовательного процесса.

Выяснилось, что некоторые инструкторы по вождению из организаций «Автошкола АС» и «Автошкола № 23» не обладали необходимым профессиональным образованием для подготовки водителей соответствующих категорий. Более того, заключенные договоры на оказание платных образовательных услуг не содержали информации об ответственности исполнителя за некачественное обучение.

За выявленные нарушения прокуратура направила руководителям двух автошкол предписания. Нарушения впоследствии устранили. Размер штрафа составил по 15 тысяч рублей для каждого нарушителя.

 

 

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