С начала года оборот тульского общепита вырос на 20%

Фото Алексея Пирязева.

Оборот общественного питания в январе-апреле 2025 года составил 8,9 миллиарда рублей или 120,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, сообщает Туластат.

В апреле 2025 года оборот общественного питания в регионе составил 2,2 миллиарда рублей или 112,6% (в сопоставимых ценах) к апрелю 2024 года.

В целом по стране выручка ресторанов за четыре месяца составила 1,01 триллиона рублей, что выше на 4,8%, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее мы собирали интересную статистику по общепиту в инфографике. Посмотреть ее можно по ссылке.