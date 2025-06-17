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С начала года оборот тульского общепита вырос на 20%
Фото Алексея Пирязева.

С начала года оборот тульского общепита вырос на 20%

Рестораны и кафе заработали 9 миллиардов рублей.

Оборот общественного питания в январе-апреле 2025 года составил 8,9 миллиарда рублей или 120,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, сообщает Туластат.

В апреле 2025 года оборот общественного питания в регионе составил 2,2 миллиарда рублей или 112,6% (в сопоставимых ценах) к апрелю 2024 года.

В целом по стране выручка ресторанов за четыре месяца составила 1,01 триллиона рублей, что выше на 4,8%, чем за аналогичный период прошлого года. 

Напомним, ранее мы собирали интересную статистику по общепиту в инфографике. Посмотреть ее можно по ссылке. 

 

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сегодня, в 10:56 0
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