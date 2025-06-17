Полицейский «бизнес» на покойниках в Суворове: расследование дела завершено

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Суворове три экс-сотрудника УМВД обвиняются в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.

Следствием установлено, что с 2021 по 2023 год 65-летний директор ритуального агентства «Ангел» через посредников передавал взятки полицейским. За деньги те «сливали» ему информацию об умерших людях. За каждое сообщение он платил по 6000 рублей.

Таким образом один из обвиняемых получил 78 000 рублей, а двое его подельников — 102 000 рублей и 84 000 рублей.

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников полиции в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.