«Оставшиеся деньги я верну Дубовенко»: родственница погибшего водителя Toyota рассказала об извинениях политика

Фото Артема Жильцова

В суде допросили дочь погибшего в аварии водителя Toyota.

— Я живу и работаю в Москве. 3 мая мне позвонила сестра, сказала, что отец попал в аварию. Я поехала в Тулу, приехала лишь в полночь. Сестра рассказала мне подробности ДТП. Весь следующий день мы провели в больнице, врачи боролись за жизнь отца, но 5 мая его не стало.

Потерпевшая рассказала, что 7 мая ей перевели 200 тысяч рублей, но она вернула их обратно Дубовенко. Адвокат отметил, что 7 июня был еще перевод, потерпевшая сказала, что не заметила его, полагая, что это выплата зарплаты: у нее на работе 5-го числа каждого месяца расчетный день:

— Деньги я непременно верну, — сказала женщина.

На вопрос суда о том, принимает ли она извинения, потерпевшая ответила, что «Дубовенко имеет моральное право принести извинения».