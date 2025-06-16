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«Оставшиеся деньги я верну Дубовенко»: родственница погибшего водителя Toyota рассказала об извинениях политика
Фото Артема Жильцова

«Оставшиеся деньги я верну Дубовенко»: родственница погибшего водителя Toyota рассказала об извинениях политика

В Центральном районном суде продолжается рассмотрение дела о смертельном ДТП с Camaro.

В суде допросили дочь погибшего в аварии водителя Toyota.

— Я живу и работаю в Москве. 3 мая мне позвонила сестра, сказала, что отец попал в аварию. Я поехала в Тулу, приехала лишь в полночь. Сестра рассказала мне подробности ДТП. Весь следующий день мы провели в больнице, врачи боролись за жизнь отца, но 5 мая его не стало.

Потерпевшая рассказала, что 7 мая ей перевели 200 тысяч рублей, но она вернула их обратно Дубовенко. Адвокат отметил, что 7 июня был еще перевод, потерпевшая сказала, что не заметила его, полагая, что это выплата зарплаты: у нее на работе 5-го числа каждого месяца расчетный день:

— Деньги я непременно верну, — сказала женщина.

На вопрос суда о том, принимает ли она извинения, потерпевшая ответила, что «Дубовенко имеет моральное право принести извинения».

Сюжет: ДТП с «Камаро»
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