Дубовенко загладил вину компенсацией: дочь погибшей в ДТП с Camaro целительницы просит не лишать его свободы

Фото Артема Жильцова.

Сумму женщина разглашать не стала. Позднее из других материалов дела она стала известна: 2 млн рублей.

В суде заслушали потерпевшую — дочь погибшей в ДТП пассажирки Toyota.

— Нам по телефону крестная сообщила, что мама попала в ДТП. Мы поехали на место аварии и там узнали, что мама погибла, — рассказала женщина. — Впоследствии я узнала, что в их машину врезался некий Дмитрий Дубовенко.

О спутнике своей мамы женщина рассказала, что он отлично водил автомобиль и не мог спровоцировать аварию.

— Подсудимый переводил нам 200 тысяч на карту. Позже мы встретились, и он возместил мне моральный ущерб. Во время встречи Дмитрий сказал, что его дочери всего год и три месяца. Мне кажется, что будет жестоко, если после суда дочь лишат отца…

Как рассказала потерпевшая, Дубовенко возместил ущерб в денежном эквиваленте:

«Сумму разглашать не буду. Я принимаю его извинения и не хотела бы, чтобы его строго наказывали».

Однако позднее к делу приобщили расписку потерпевшей о том, что она не имеет претензий. Сумма компенсации составила два миллиона рублей.