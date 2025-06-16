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С Дубовенко просят взыскать 4 млн 800 тысяч и 250 тысяч на похороны
Фото Артема Жильцова

С Дубовенко просят взыскать 4 млн 800 тысяч и 250 тысяч на похороны

«Мне нужен отец, а не деньги!»: сказала вторая дочь погибшего водителя Toyota. И заявила иск на 5 млн руб.

В суде по делу о смертельном ДТП с Camaro допросили вторую дочь погибшего водителя Toyota. 

— Отец и Валентина Ивановна весь тот день провели на даче в Харино. По пути домой попали в ДТП. Я сразу приехала на место происшествия. Валентина Ивановна уже была мертва, а папу увезли больницу. Из СМИ я узнала, что аварию устроил Дмитрий Дубовенко.

Женщина рассказала, что Дубовенко дважды переводил им средства.

— Мне нужно было вернуть отца, а не деньги! — сказала потерпевшая.

Она сообщила, что первый транш от Дубовенко вернула ему, а второй перевод они «взяли, так как он будет учтен в ход моральной компенсации».

После допроса дочь погибшего водителя заявила гражданский иск на моральный вред и возмещение на погребение. Просила суд взыскать с виновника аварии 4 млн 800 тысяч рублей плюс расходы на погребение — 253 тысячи рублей.

Ее адвокат ходатайствовал об аресте имущества Дубовенко, так как тот перевел всего 200 тысяч, что несоизмеримо меньше запрошенной по иску суммы. Просил суд узнать, что у политика есть в собственности, арестовать его недвижимость и автомобили в счет обеспечения иска.

Суд имущество Дубовенко не арестовал, для начала направив запрос в Росреестр и ГАИ.

Сюжет: ДТП с «Камаро»
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