Пострадали два человека.
ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник
Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник над восемью регионами, сообщили в Минобороны России.
БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, над Московским регионом и Крымом.
Напомним, после атаки БПЛА загорелся новомосковский «Азот»
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