ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник над восемью регионами, сообщили в Минобороны России.

БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, над Московским регионом и Крымом.