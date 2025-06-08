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ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник

ПВО ночью уничтожила 61 беспилотник

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Российские средства ПВО уничтожили ночью 61 украинский беспилотник над восемью регионами, сообщили в Минобороны России.
 
БПЛА сбили над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской областей, над Московским регионом и Крымом.
 
Напомним, после атаки БПЛА загорелся новомосковский «Азот»

Пострадали два человека. 

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