Россельхознадзор наказал тульского фермера за заброшенные 22,5 гектара земли

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Управление Россельхознадзора по Тульской области совместно с сотрудниками прокуратуры проверили соблюдение требований земельного законодательства в отношении собственника участка сельхозназначения в Заокском районе.

Специалисты установили, что участок в 22,5 гектара фактически заброшен и длительное время не используется. Территория покрыта густым слоем сорняков, кустарников и деревьев, существенно снижающих возможность эффективного земледелия.

Проверяющие зафиксировали отсутствие признаков агротехнических работ, расчистки территории и подготовки почвы к посевному сезону.

Кроме того, управление направило соответствующие уведомления в органы регистрации недвижимости, ограничив регистрационные процедуры относительно переходов права собственности и ипотечных сделок с данным объектом до полного устранения нарушений владельцем.

В итоге собственника участка привлекли к административной ответственности. Он также получил представление на устранение нарушений.