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Россельхознадзор наказал тульского фермера за заброшенные 22,5 гектара земли
Фото: ru.freepik.com.

Россельхознадзор наказал тульского фермера за заброшенные 22,5 гектара земли

Владельцу временно запретили продавать и оформлять залог свой земельный участок.

Управление Россельхознадзора по Тульской области совместно с сотрудниками прокуратуры проверили соблюдение требований земельного законодательства в отношении собственника участка сельхозназначения в Заокском районе. 

Специалисты установили, что участок в 22,5 гектара фактически заброшен и длительное время не используется. Территория покрыта густым слоем сорняков, кустарников и деревьев, существенно снижающих возможность эффективного земледелия.

Проверяющие зафиксировали отсутствие признаков агротехнических работ, расчистки территории и подготовки почвы к посевному сезону. 

Кроме того, управление направило соответствующие уведомления в органы регистрации недвижимости, ограничив регистрационные процедуры относительно переходов права собственности и ипотечных сделок с данным объектом до полного устранения нарушений владельцем.

В итоге собственника участка привлекли к административной ответственности. Он также получил представление на устранение нарушений. 

 

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