После атаки БПЛА загорелся новомосковский «Азот»

Пострадали два человека.

О произошедшем в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

— Дежурные силы ПВО Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налетов, сбито несколько воздушных целей.

В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском «Азоте». Горение ликвидировано.Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано.

Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспортребнадзора и регионального учреждения «Природа».

По предварительной информации пострадали два человека, их жизни вне опасности.

Оперативные службы работают на месте происшествия. Ситуация на контроле.