После атаки БПЛА загорелся новомосковский «Азот»

О произошедшем в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:
— Дежурные силы ПВО Минобороны России продолжают защищать туляков от вражеских налетов, сбито несколько воздушных целей.
В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском «Азоте». Горение ликвидировано.Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано.
Мониторинг состояния окружающей среды обеспечивают лаборатории Роспортребнадзора и регионального учреждения «Природа».
По предварительной информации пострадали два человека, их жизни вне опасности.
Оперативные службы работают на месте происшествия. Ситуация на контроле.