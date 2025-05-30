Более пяти тысяч тульских выпускников написали ЕГЭ по русскому языку

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 30 мая, одиннадцатиклассники Тульской области сдают ЕГЭ по русскому языку. Об этом сообщает министерство образования региона. Это самый массовый экзамен, на сдачу которого в основной день зарегистрировано более пяти тысяч выпускников региона.

В ведомстве напомнили, что для получения аттестата необходимо набрать по этому предмету не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием — не менее 70.

Экзамен по русскому языку — второй из двух обязательных учебных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Результаты ЕГЭ нужны при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный порог, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.

Основной период ЕГЭ продлится по 4 июля и включает дополнительные дни для пересдачи одного из предметов — 3 и 4 июля.