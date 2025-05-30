На Земле больше суток бушует магнитная буря

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Ее пик пришелся на утро 29 мая. На данный момент она ослабела.

Магнитная буря, наблюдавшаяся с 3 часов ночи 29 мая по 6 часов утра 30 мая, продолжалась 27 часов. Она стала самой длительной, начиная с рекордных событий мая 2024 года. Зарегистрированный тогда шторм продолжался 39 часов и достиг в пике высшего балла G5 — крупнейшего за 20 лет.

Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в настоящий момент магнитное поле находится на желтом уровне (возбужденное состояние).

Математические модели продолжают настаивать на том, что бури в ближайшие часы возобновятся.