  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На Земле больше суток бушует магнитная буря - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Земле больше суток бушует магнитная буря
Изображение от stockgiu на Freepik.

На Земле больше суток бушует магнитная буря

Ее пик пришелся на утро 29 мая. На данный момент она ослабела.

Магнитная буря, наблюдавшаяся с 3 часов ночи 29 мая по 6 часов утра 30 мая, продолжалась 27 часов. Она стала самой длительной, начиная с рекордных событий мая 2024 года. Зарегистрированный тогда шторм продолжался 39 часов и достиг в пике высшего балла G5 — крупнейшего за 20 лет.

Как сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в настоящий момент магнитное поле находится на желтом уровне (возбужденное состояние).

Снимок экрана 2025-05-30 132329.png

Математические модели продолжают настаивать на том, что бури в ближайшие часы возобновятся.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:12 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
магнитные бури
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Какие новые законы вступают в силу в июне
Какие новые законы вступают в силу в июне
Смертельное ДТП с «Камаро»: Дубовенко гнал по проспекту Ленина на скорости 120 км/ч
Смертельное ДТП с «Камаро»: Дубовенко гнал по проспекту Ленина на скорости 120 км/ч
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.