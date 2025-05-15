Wildberries занизил работнице склада в Алексине выплату при увольнении на 50 тысяч рублей

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Тулячка пожаловалась в прокуратуру на Wildberries в Алексине. Женщина утверждала, что ей неправильно произвели расчёт при увольнении, значительно снизив размер положенной выплаты за неиспользованный отпуск.

Проведённая прокурорской проверкой показала, что действительно компания нарушила закон, сократив сумму полагающейся сотруднице компенсации за отдых практически вдвое, — разница составила более 50 тысяч рублей.

Компания получила представление. В итоге женщина получила недостающую сумму в размере более 60 тысяч рублей.