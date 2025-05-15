Пьяный туляк за рулем ВАЗа снес знаки и светофор у железнодорожного переезда «Узловая – Ряжск»

Фото из архива Myslo.

Теперь мужчине придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Гособвинитель прокуратуры Донского поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. В феврале мужчина, будучи лишенным водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль ВАЗа.

Перед железнодорожным переездом «Узловая — Ряжск» в районе улицы Никольской водитель, не справившись с управлением, съехал с проезжей части дороги, наехав на столбы и светофор.

Ранее злоумышленника уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Суд принял решение назначить подсудимому штраф в размере 200 тысяч рублей и дополнительно ограничить право управлять транспортом на три года. Кроме того, у него конфисковали ВАЗ.