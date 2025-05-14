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В ЖК «Парк Патриот» строят большую современную школу
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В ЖК «Парк Патриот» строят большую современную школу

Здание будет построено по типовому проекту и рассчитано на 1100 мест.

В ЖК «Парк Патриот» в Туле активно ведется строительство школы. Объект планируют сдать в 2027 году. Здание будет трехэтажным, общей площадью 12 791 кв. м.

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Будущая школа рассчитана на 1100 мест и 44 класса. В ней будет предусмотрен актовый зал на 435 мест, столовая на 550 мест, малый и большой спортивные залы, гимнастический зал, зал хореографии с раздевалкой и медицинский блок.

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На территории школы расположится футбольное поле, беговая дорожка, спортивные площадки, учебно-опытная зона с травяным покрытием и площадка для подвижных игр.

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Строительные работы идут по графику. Сейчас уже полностью обустроено свайное поле, ведутся работы по устройству подбетонки на второй блок секции и армирование плиты. 

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Ход строительства в среду, 14 мая, лично проинспектировал первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев и глава администрации Тулы Илья Беспалов.

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Михаил Пантелеев, заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Тульской области:

— Здесь — быстроразвивающийся современный район. Школа — логичное продолжение этого развития. В скором времени здесь будут появляться все новые объекты социальной инфраструктуры. 

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Илья Беспалов, глава администрации Тулы:

— В перспективе здесь будет построено 47 домов, это 1,7 миллиона квадратных метров и около 40 тысяч жителей. Микрорайон будет громадным, поэтому и школа строится большая. Проект типовой, но в нем будет изюминка, всех секретов пока раскрывать не будем.

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Вместе со школой будут расти и новые дома крупного проекта «Парк Патриот» от мультиформатного девелопера «ОСТ». В нем предусмотрены стильные высотные дома с безопасной территорией и современными планировками.

Первые два дома «Парк Патриот» уже активно строят. Сейчас стартовали продажи в третьем доме жилого комплекса.

А значит, самое время выбирать квартиру. Узнать о ЖК «Парк Патриот», посмотреть планировки и заказать звонок от специалиста «ОСТ» можно на сайте проекта.

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
ООО Специализированный застройщик «Патриот Парк». Реклама

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сегодня, в 11:25
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