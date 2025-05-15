Снабженцу «Ё-Хауса»* Иванову продлили срок содержания под стражей

В Центральном районом суде рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока меры пресечения Дмитрию Иванову.

Мужчина неофициально работал в компании «Ё-Хаус», занимаясь вопросами снабжения. В ноябре 2024 года было возбуждено уголовное дело в связи с тем, что компания «Ё-Хаус» обманула десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома так и не получили.

Кроме домов, которые должен был возвести застройщик на индивидуальных земельных участках, под Тулой «Ё-Хаус» планировал построить коттеджный поселок «Чувства» на землях сельхозназначения, но так и не построил.

В процессе судебного заседания следователь заявил, что на данный момент следствие продолжается, — ведется судебная экспертиза объектов недвижимости, которые строила компания. По словам следователя, на получение заключения экспертизы потребуется не менее 2 месяцев в связи с большим количеством потерпевших, которых нужно ознакомить с результатами экспертизы.

— В связи с необходимостью проведения других следственных действий, в частности проверке причастности подозреваемых к другим преступлениям, есть опасения о том, что обвиняемый может скрыться, оказать давление на свидетелей или скрыть доказательства, прошу продлить меру пресечения до 21 августа, — ходатайствовал следователь.

Представитель обвинения поддержал следователя. А Дмитрий Иванов и его защитник возражали против продления ареста и просили заменить меру пресечения на домашний арест.

Иванов назвал две причины, по которым он просит изменить меру пресечения. В первую очередь — условия содержания под стражей: антисанитария, крысы и сырость — цокольные этажи затоплены грунтовыми водами.

— В СИЗО № 1 отопительный сезон закончился 1 апреля. За 4 месяца содержания по стражей я болел простудой 3 раза. Горячей воды в камерах нет, душ — раз в неделю. Прогулки были всего три раза за все время содержания. Еда на вкус приемлемая, но санитарные условия её приготовления вызывают сомнения, — рассказал Иванов.

Также он заявил суду, что не брал денег от клиентов и занимался исключительно вопросами снабжения. Суд, заслушав всех участников процесса и изучив письменные материалы, постановил удовлетворить ходатайство следователя. Срок ареста продлён до 21 августа.