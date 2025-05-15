Центробанк вводит лимит на переводы с 15 мая

С 15 мая вступает в силу новый закон, который запрещает отдельным людям переводить больше 100 000 рублей в месяц. Речь идёт о гражданах, которые включены в базу ЦБ о мошеннических операциях, — дроперы, отметили в тульском отделении Банка России.

Ограничение действует, пока сведения о человеке находятся в базе

данных Банка России. Чтобы совершить перевод на сумму, превышающую

установленный законом лимит, человеку необходимо обратиться в отделение банка с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

О том, как будет работать новая мера, зачем нужен лимит и как не стать

дропером по ошибке, можно узнать из карточек в галерее.