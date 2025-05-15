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Уникальный музей «Поезд Победы» прибыл в Тульскую область
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Уникальный музей «Поезд Победы» прибыл в Тульскую область

Первая в мире интерактивная выставка в движущемся составе поезда пробудет на Московском вокзале два дня.

Музей «Поезд Победы» — это 10 тематических вагонов, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Специально для выставки разработано 79 панорам и 158 интерактивных элементов, оцифровано 159 фотографий экспонатов.

С начала работы выставки-музея ее посетили более 1 млн жителей России, Абхазии и Беларуси.

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Туляки и гости города могут бесплатно посетить выставку «Поезд Победы» на Московском вокзале в Туле 15 и 16 мая с 10.00 до 18.00. Для этого необходимо пройти обязательную регистрацию на сайте поездпобеды.рф.

Для посетителей организованы различные интерактивные площадки: сборка/разборка автомата, плетение маскировочных сетей, браслетов и нашлемников, площадка «Письмо Защитнику», развивающая игра «Карта Тульской области», также работает полевая кухня.

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