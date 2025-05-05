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В Туле прокуратура помогла строителям взыскать долг по зарплате в 500 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

В Туле прокуратура помогла строителям взыскать долг по зарплате в 500 тысяч рублей

Фирма также попала под уголовное дело об уклонении от уплаты налогов.

Прокуратура Пролетарского района города Тулы проверила соблюдение трудового законодательства в ООО «МедГазСтрой», специализирующемся на строительстве и обслуживании инженерных коммуникаций.

Выяснилось, что предприятие накопило долг по выплате зарплаты своим сотрудникам, начиная с апреля 2024 года и заканчивая январём 2025-го. Общая сумма задолженности достигла 500 тысяч рублей, затрагивая интересы семи работников.

Благодаря вмешательству ведомства задолженность погасили в полном объёме. За невыполнение обязательств руководитель фирмы также привлечён к административной ответственности. 

Параллельно прокуратура контролирует ход следствия по уголовному делу, заведенному по факту уклонения от уплаты налогов на общую сумму около 61 миллиона рублей.

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