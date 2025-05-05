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Туляков снова предупреждают о заморозках
Фото Алексея Пирязева.

Туляков снова предупреждают о заморозках

Информацию распространило министерство по региональной безопасности.

Ночью и утром с 6 по 7 мая местами в Тульской области возможны заморозки до минус одного градуса. 

Жителей просят учитывать похолодание и одеваться по погоде. Единый номер вызова экстренных служб — 112.

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Фотограф:
сегодня, в 12:32 +1
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