Туляков снова предупреждают о заморозках

Ночью и утром с 6 по 7 мая местами в Тульской области возможны заморозки до минус одного градуса.
Жителей просят учитывать похолодание и одеваться по погоде. Единый номер вызова экстренных служб — 112.
Информацию распространило министерство по региональной безопасности.
Ночью и утром с 6 по 7 мая местами в Тульской области возможны заморозки до минус одного градуса.
Жителей просят учитывать похолодание и одеваться по погоде. Единый номер вызова экстренных служб — 112.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен