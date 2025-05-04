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Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на проспекте Ленина в Туле

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на проспекте Ленина в Туле

Авария произошла 3 мая в 20.00 около Могилевского сквера.

По факту смертельного ДТП в Туле в Следственном управлении УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе расследования полицейскими следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего и причины, повлекшие тяжкие последствия.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes под управлением 27-летнего водителя. 

В результате ДТП погибла 68-летняя пассажирка Toyota Camry, водитель этого транспортного средства – 73-летний мужчина в тяжелом состоянии направлен в БСМП им. Ваныкина. Больше никто из участников аварии не пострадал. 

 

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Автор:
сегодня, в 13:53 0
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