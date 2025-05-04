Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельного ДТП на проспекте Ленина в Туле

По факту смертельного ДТП в Туле в Следственном управлении УМВД России по городу Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В ходе расследования полицейскими следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего и причины, повлекшие тяжкие последствия.

Напомним, 3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes под управлением 27-летнего водителя.

В результате ДТП погибла 68-летняя пассажирка Toyota Camry, водитель этого транспортного средства – 73-летний мужчина в тяжелом состоянии направлен в БСМП им. Ваныкина. Больше никто из участников аварии не пострадал.