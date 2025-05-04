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В музее Демидовых открылась выставка о военной деятельности знаменитой династии

В музее Демидовых открылась выставка о военной деятельности знаменитой династии

Выставка продлится с 25 апреля по 21 мая.

К 80-летию Великой Победы в Историко-мемориальном музее Демидовых открылась выставка «Война. Победа. Память», посвященная одному из потомков знаменитого рода Демидовых — военному врачу Григорию Александровичу Демидову.

Григорий Демидов родился в Санкт-Петербурге, в 1932 году стал кадровым военным и прослужил в армии 37 лет, выйдя в отставку в чине полковника.

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Посетители узнают о жизненном пути представителей всей металлургической династии Демидовых, об их вкладе в военные победы при Петре I, об участии в баталиях при Екатерине II, в Отечественной войне с Наполеоном и других военных операциях Российской армии. 

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Помимо этого на выставке гости могут познакомиться с фотокопиями плакатов военных лет, боевыми наградами и артефактами Великой Отечественной войны, а также медалями и памятными знаками, свидетельствующими о боевых подвигах Российской армии.

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Автор:
сегодня, в 14:55 0
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