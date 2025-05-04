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Тульские росгвардейцы за неделю изъяли 22 единицы оружия

Тульские росгвардейцы за неделю изъяли 22 единицы оружия

По результатам проверок составлено 13 административных протоколов.

За минувшую неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области провели 150 проверок соблюдения установленных правил оборота оружия у граждан. 

По результатам проверок составлено 13 административных протоколов. Изъято по различным причинам 22 единицы оружия и более 170 патронов. Добровольно жители региона сдали 16 единиц оружия и более 130 боеприпасов.

Управление Росгвардии по Тульской области напоминает о проведении профилактического мероприятия «Оружие», в рамках которого жители региона могут сдать имеющиеся у них оружие и боеприпасы за денежное вознаграждение.

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Автор:
сегодня, в 12:58 0
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