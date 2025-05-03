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Виновника смертельного ДТП на проспекте Ленина в Туле отправили на медосвидетельствование
Фото Оксаны Грудининой.

Виновника смертельного ДТП на проспекте Ленина в Туле отправили на медосвидетельствование

По словам очевидцев, несмотря на то, что автомобиль превратился в груду железа, водитель не получил серьезных травм.

38-летнего водителя Chevrolet Camaro, который устроил жесткое ДТП на проспекте Ленина в Туле, отправили на медосвидетельствование. Как рассказали очевидцы, несмотря на то, что автомобиль превратился в груду железа, мужчина не получил серьезных травм.

Напомним3 мая в 20.00 возле остановки общественного транспорта «Педуниверситет» 38-летний водитель Chevrolet Camaro выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Toyota Camry. Тот, в свою очередь, столкнулся с «Ладой Гранта» и Mercedes. 

В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончалась 68-летняя пассажирка Toyota Camry — жительница Тулы. Водитель указанного авто в тяжелом состоянии направлен в БСМП им. Ваныкина. Его личность устанавливается.

По предварительной информации, другие участники ДТП не пострадали.

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и принимаются меры для скорейшей ликвидации последствий аварии.

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