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Житель Венева убил старшего брата: потерпевший напился и оскорблял родственника

Житель Венева убил старшего брата: потерпевший напился и оскорблял родственника

В ближайшее время дело направят в суд.

В Веневе 59-летний местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием установлено, что ночью 8 ноября 2024 года обвиняемый находился у себя в квартире в компании 63-летнего брата. Тот перебрал с алкоголем и начал негативно высказываться в адрес обвиняемого. Мужчины повздорили, и обвиняемый избил старшего брата, а потом несколько раз ударил его ножом. Потерпевшего госпитализировали, но 19 ноября он скончался. 

Обвиняемый признал вину, в ближайшее время дело направят в суд для рассмотрения по существу. 

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