В Тульской области в этом году откроют 5 новых пляжей

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Подготовка к купальному сезону — 2025 уже начата. Всего пляжей будет 70.

24 февраля на рабочем совещании под председательством губернатора Дмитрия Миляева обсудили подготовку к купальному сезону 2025 года.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина доложила, что в этом году планируется открыть 70 пляжных зон, в том числе 5 новых. Они появятся в Ефремове, Алексине, Советске, Кимовске и Куркинском районе. Также благоустроят 2 пляжа в Суворовском и Узловском районах.

По специально разработанным рекомендациям благоустройства пляжей основными требованиями стали: наличие туалетов, урн для мусора, спасательного поста, раздевалок. К дополнительным — наличие песчаного покрытия пляжа, волейбольной площадки, скамейки и теневых зонтов со скамейками, а к пляжам с большим количеством посетителей — наличие детской площадки.

Наталья Аникина обратила внимание глав муниципальных образований на необходимость принять Правила использования водных объектов до начала купального сезона.

Также правительство региона совместно с Главным управлением МЧС по Тульской области проведет проверки пляжей.

Дмитрий Миляев поручил главам муниципалитетов до 1 апреля сформировать штат спасателей и обучить их в специализированном центре, а до 1 июня — открыть все пляжные зоны.