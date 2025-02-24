Тульская область входит в десять лучших регионов страны по качеству жизни

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив (АСИ) Тульская область четыре года подряд удерживает свои позиции в десятке лучших регионов страны.

С 2021 года регион включен в работу Национальной социальной инициативы. Региональный сервисный уполномоченный — Анна Домченко, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества». В 2023 году был создан Совет по улучшению качества жизни. Он объединил 18 органов исполнительной власти, в каждом из которых назначен управляющий сервис-дизайнер.

Рейтинг АСИ включает 140 показателей по различным направлениям — здравоохранение, занятость, образование, спорт, цифровизация.

Заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков отметил ряд ключевых результатов региона. Так, с шести до четырех дней сократилось время ожидания госпитализации; в три раза снизилась административная нагрузка на врачей; с 17% до 33% увеличилось число работающих инвалидов. Высокие достижения отмечаются также в сферах образования, труда и социальной политики.

В этом году отмечена положительная динамика по обеспеченности жильем в регионе. По площади помещений на одного жителя регион занимает 2-е место.

Губернатор поручил профильным ведомствам обратить особое внимание на направления «Чистота и экология», «Безопасность» и предоставить в Совет по качеству жизни предложения по их улучшению.

О Национальном рейтинге состояния инвестклимата рассказал заместитель председателя правительства Павел Татаренко. Он рассчитывается АСИ с 2014 года. На протяжении последних лет Тульская область входит в пятерку лучших регионов рейтинга. В прошлом году заняла пятое место.

Для обеспечения высоких позиций региона в рейтинге разработана дорожная карта, которая включает более 150 мероприятий по направлениям «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктуры и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства».

Минэкономразвития Тульской области осуществляет ежеквартальный мониторинг выполнения дорожной карты.

В этом году в рейтинг АСИ вводятся новые показатели — эффективность ввода в эксплуатацию объектов культурного наследия, подключение к энерго-, тепло-, водоресурсам, процедуры в сфере контрольно-надзорной деятельности, сопровождение проектов и подготовку инвестпредложений, оценка развития экспортной деятельности, развитие цифровых технологий, подготовка трудовых ресурсов, эффективность госзакупок и др. За каждым из них будет закреплено профильное министерство или ведомство.

Для дальнейшего улучшения инвестклимата в регионе будут проанализированы мероприятия дорожной карты и сформированы дополнительные предложения, направленные на достижение показателей Рейтинга.

— У нас неплохие показатели в рейтингах, при этом есть все возможности для роста. Нужно продолжать работу по всем направлениям, оставаться в лидерах. Рейтинги — это не состязание, а реальное отражение отношения людей к изменениям качества жизни. Поэтому большинство показателей, в том числе по реализации нацпроектов, будут формироваться не по отчетам, а именно через соцопросы жителей, — сказал Дмитрий Миляев.