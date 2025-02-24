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В Туле курьера госпитализировали после ДТП с Kia
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Туле курьера госпитализировали после ДТП с Kia

Автоледи не уступила дорогу молодому человеку.

Авария случилась 21 февраля на улице Кутузова в Туле. 64-летняя женщина за рулем Kia Rio при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении 30-летнему водителю СИМ.

С травмами его госпитализировали. 

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Автор:
сегодня, в 14:31 +2
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