В Туле курьера госпитализировали после ДТП с Kia

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Авария случилась 21 февраля на улице Кутузова в Туле. 64-летняя женщина за рулем Kia Rio при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении 30-летнему водителю СИМ.

С травмами его госпитализировали.