В Туле курьера госпитализировали после ДТП с Kia

Авария случилась 21 февраля на улице Кутузова в Туле. 64-летняя женщина за рулем Kia Rio при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении 30-летнему водителю СИМ.
С травмами его госпитализировали.
Автоледи не уступила дорогу молодому человеку.
Авария случилась 21 февраля на улице Кутузова в Туле. 64-летняя женщина за рулем Kia Rio при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении 30-летнему водителю СИМ.
С травмами его госпитализировали.
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