«Проезжает мимо, категорически игнорируя людей»: туляки пожаловались на работу автобуса № 175

Фото читателей Myslo.

В редакцию Myslo обратились жители села Федоровка с жалобой на работу автобуса № 175, следующего по маршруту Алешня — Ленинский.

Они утверждают, что водитель автобуса игнорирует пассажиров, ожидающих на остановках, мотивируя это отсутствием официального знака остановки.

«Маршрут проезжает мимо нас и категорически игнорирует людей, которые его тормозят, сваливая: мол, „у вас нет остановки“. Приходится часами стоять, пока кто-нибудь не остановится из знакомых. Не раз обращались в администрацию с просьбой поставить знак остановки, результата так и не получили», — пишут туляки.