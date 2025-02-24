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«Проезжает мимо, категорически игнорируя людей»: туляки пожаловались на работу автобуса № 175
Фото читателей Myslo.

«Проезжает мимо, категорически игнорируя людей»: туляки пожаловались на работу автобуса № 175

Жителям приходится часами стоять на остановке в ожидании.

В редакцию Myslo обратились жители села Федоровка с жалобой на работу автобуса № 175, следующего по маршруту Алешня — Ленинский.

Они утверждают, что водитель автобуса игнорирует пассажиров, ожидающих на остановках, мотивируя это отсутствием официального знака остановки. 

«Маршрут проезжает мимо нас и категорически игнорирует людей, которые его тормозят, сваливая: мол, у вас нет остановки. Приходится часами стоять, пока кто-нибудь не остановится из знакомых. Не раз обращались в администрацию с просьбой поставить знак остановки, результата так и не получили», — пишут туляки.

 

 

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Автор:
сегодня, в 14:05 0
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