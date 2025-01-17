В Туле суд взял под стражу руководителя отдела снабжения «Ё-Хаус»*

Фото прокуратуры Тульской области.

Он взят под стражу до середины февраля.

17 января прокуратура Тулы поддержала в суде ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 37-летнего жителя региона.

По информации Myslo, речь идет о Дмитрии Иванове, руководителе отдела снабжения ООО «Партнер». Он вел контроль за производимыми строительными работами и производил закупку строительных материалов. Выполняя эти обязанности, официально в компании он не был трудоустроен.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — сообщили в прокуратуре Тульской области.

Дмитрию Иванову вменяется то, что он совместно с иными сотрудниками «Ё-Хаус»* (ООО «Партнер») с декабря 2021 года по октябрь 2024 года, действуя от имени организации, под предлогом строительства индивидуальных жилых домов на территории Тулы и Тульской области, получил от 120 потерпевших денежные средства в размере свыше 100 млн рублей. При этом взятые на себя обязательства выполнять не намеревался.

*Компания ООО «Партнер» незаконно присвоила и использовала товарный знак «ЁХаус» в своем названии и указывала его при размещении информации о себе. Правообладатель товарного знака — питерская компания ООО «ЁХАУС» не имеет отношения к тульскому застройщику и не имеет филиалов и представительств в Тульской области.

С учетом позиции прокурора обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 21.02.2025.

Надзор за ходом и результатами расследования уголовного дела осуществляется прокуратурой.

В настоящее время по уголовному делу мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 5 обвиняемых, один из которых находится в международном розыске.