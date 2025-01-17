В Белоусовском парке подготовили купели к Крещению

Фото ГУ ТО «Тульские парки».

Парк уже несколько лет не зависит от толщины льда: крещенские купания проходят в стационарных деревянных сооружениях на среднем пруду.

Купели ежегодно открываются в технологических отверстиях деревянного настила плотины: специалисты снимают специальные щиты, открывая «проруби», и ставят сходни. Остатки льда в отверстиях убирают. Сейчас подготовка к крещенским купаниям в ЦПКиО в самом разгаре.

Также в парке обустраивают отапливаемые модули для переодевания: мужскую и женскую раздевалки в непосредственной близости от места купания. Будет организован также отапливаемый пункт приема пищи, желающих угостят вкусным чаем и солдатской кашей.

Купели официально откроются в 18 января в 21.00, все начнется с водосвятного молебна, который отслужит священнослужитель.

За безопасность крещенских купаний отвечает множество сотрудников профильных ведомств: МЧС, водолазная группа, полиция, медблок.