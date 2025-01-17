  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Белоусовском парке подготовили купели к Крещению - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Белоусовском парке подготовили купели к Крещению
Фото ГУ ТО «Тульские парки».

В Белоусовском парке подготовили купели к Крещению

Парк уже несколько лет не зависит от толщины льда: крещенские купания проходят в стационарных деревянных сооружениях на среднем пруду.

Купели ежегодно открываются в технологических отверстиях деревянного настила плотины: специалисты снимают специальные щиты, открывая «проруби», и ставят сходни. Остатки льда в отверстиях убирают. Сейчас подготовка к крещенским купаниям в ЦПКиО в самом разгаре.

Также в парке обустраивают отапливаемые модули для переодевания: мужскую и женскую раздевалки в непосредственной близости от места купания. Будет организован также отапливаемый пункт приема пищи, желающих угостят вкусным чаем и солдатской кашей.

Купели официально откроются в 18 января в 21.00, все начнется с водосвятного молебна, который отслужит священнослужитель.

За безопасность крещенских купаний отвечает множество сотрудников профильных ведомств: МЧС, водолазная группа, полиция, медблок.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:00 0
Другие статьи по темам
Событие
крещенские купанияЦПКиО
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Ипотечные миллионы: в Туле суд взял под стражу руководителя отдела снабжения ООО «Партнер»
Ипотечные миллионы: в Туле суд взял под стражу руководителя отдела снабжения ООО «Партнер»
Мокрый снег и гололедица: тульских автомобилистов предупреждают о непогоде
Мокрый снег и гололедица: тульских автомобилистов предупреждают о непогоде
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.