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Ипотечные миллионы за фундамент: учредителя ООО «Партнер» Дмитрия Амелина заключили под стражу

Ипотечные миллионы за фундамент: учредителя ООО «Партнер» Дмитрия Амелина заключили под стражу

В СИЗО он пробудет минимум до 28 февраля.

Суд заключил под стражу Дмитрия Амелина — учредителя тульской компании-застройщика ООО «Партнер», известной в Туле под названием «Ё-Хаус»*, сообщил Myslo собственный источник.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя о заключении Дмитрия Амелина под стражу, состоялось 28 декабря 2024 года. Ходатайство было удовлетворено — он будет находиться в СИЗО до 28 февраля 2025 года.

Напомним, в отношении руководства ООО «Партнер» в конце ноября 2024 года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Компания обманула десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома так и не получили. Пострадавшими от ее действий на данный момент признаны 128 человек. Следователи еще собирают информацию и приглашают других пострадавших дать показания. Так что количество потерпевших может увеличиться.

Суммарно ущерб от действий застройщика составляет более миллиарда рублей.

Ранее под стражу был взят Никита Кащеев. Суд отправил его в СИЗО 6 декабряВторой фигурант по делу «Ё-Хауса»* (ООО «Партнер») — руководитель кредитного отдела застройщика 43-летняя Юлия А. По некоторым данным, она присутствовала при заключении ипотечных договоров между Сбером и клиентами-«инвесторами», а затем на протяжении полугода переводила им средства для погашения ежемесячных ипотечных платежей. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Также был объявлен в федеральный розыск и заочно взят под стражу брат учредителя компании Игорь Амелин. Он также обвиняется в совершении мошенничества в сфере строительства индивидуальных жилых домов. 

*Компания ООО «Партнер» незаконно присвоила и использовала товарный знак «ЁХаус» в своем названии и указывала его при размещении информации о себе. Правообладатель товарного знака — питерская компания ООО «ЁХАУС» не имеет отношения к тульскому застройщику.

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Автор:
сегодня, в 17:50 0
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Место
ТулаТульская область
 

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