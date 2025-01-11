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Дело «Ё-Хауса»: обманутых туляков просят обратиться в полицию

Дело «Ё-Хауса»: обманутых туляков просят обратиться в полицию

Продолжается расследование уголовного дела в отношении строительной фирмы.

Напомним, компания «Ё-Хаус» обманула десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома так и не получили. После ряда публикаций в СМИ полицией были возбуждены несколько уголовных дел по статье «Мошенничество».

Коммерческий директор фирмы Никита Кащеев был взят под стражу 6 декабря 2024 года. Чуть позже заочно арестовали ранее судимого Игоря Амелина — мужчина объявлен в федеральный розыск.

Еще один фигурант по делу «Ё-Хауса» (ООО «Партнер») — руководитель кредитного отдела застройщика 43-летняя Юлия А. По некоторым данным, она присутствовала при заключении ипотечных договоров между Сбером и клиентами-«инвесторами», а затем на протяжении полугода переводила им средства для погашения ежемесячных ипотечных платежей. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

С целью установления дополнительных эпизодов уголовного дела, УМВД России по городу Туле просит граждан, которые также пострадали от противоправной деятельности руководителей фирмы «Ё-Хаус», обратиться в дежурную часть ближайшего районного подразделения органов внутренних дел Тульской области.

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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