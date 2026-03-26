Вскрытие демона

Премьера: 26.03.2026

Режиссер: Иеремия Кипп

Актеры: Пол Спаркс, Уилла Холланд, Марк Стегер, Шелли Гибсон, Кина Фергюсон Фрейзер

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 91 минута

Возрастные ограничения: 18+

Ребекка Оуэнс, выпускница медицинского вуза, устраивается на ночную работу в морг в «Ривер Филдс» на должность ассистента патологоанатома. В первую же смену она вскрывает в морге демона, который пытается завладеть ее душой. Чтобы пережить ночь, ей придется раскрыть жуткие секреты своего загадочного наставника, преодолеть собственные страхи и пройти все круги ада.