В поселке под Тулой волчица попала на видео

Сигналы о том, что в жилом поселке Серебряные Ключи Киреевского района видели волка, начали поступать больше месяца назад.

«У нас в населённом пункте появились волки. Дошло до того, что взрослая особь гуляла возле местной школы. Что делать жителям?»

На днях зверя засняли прямо на улице между жилых домов местные жители:

А недавно в поселковом чате одна из жительниц рассказывала:

«Доброе утро, соседи. Только что видела волчицу на улице Парковой, вместе с Шариком. Бегают, гуляют. Она хромает на трех лапах, Шарик с ней очень хорошо дружит. Больше, наверное, нам бояться её не стоит. Они с Шариком вдвоём, неразлучные. Скорее всего, волчица „пустует“, значит, скоро у нас будет прибавление!»

Кто-то из жителей предположил, что это волкособ — гибрид собаки и волка: у волков хвост висит вниз, «поленом», а у этой особи имеет изгиб. И повадки у волчицы странные: ищет питание у мусорных контейнеров, практически не боится людей.

Ситуация на контроле в Минприроды, рассказал директор департамента охотничьего хозяйства Тульской области Андрей Момент.

— От жителей Серебряных Ключей были обращения о появлении в населенном пункте животного, похожего на волка. Министерство держит эту ситуацию на контроле, сотрудниками охотничьего хозяйства «Ленинское» предпринимаются меры к добыче животного: в местах, где жителями было ранее замечено животное, разложены привады, установлены фотоловушки, что позволяет мониторить ситуацию, и в случае появления животного облегчит его добычу. Сезон охоты на волков в регионе продлится до 31 марта.

Как рассказал Андрей Момент, волки в Тульской области чаще всего встречаются в Арсеньевском, Дубенском и Белевском районах. Но так как волки, преимущественно, ведут ночной образ жизни, на глаза человеку они не попадаются.