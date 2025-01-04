Как вывозят мусор, и ходит транспорт на праздниках: Дмитрий Миляев провел оперштаб

4 января губернатор Дмитрий Миляев провел совещание по работе служб жизнеобеспечения, транспорта и дорожного хозяйства, учреждений здравоохранения и компаний по вывозу мусора в новогодние праздники.

Директор Ситуационного центра губернатора Тульской области Андрей Журавлев доложил, что по поручению Дмитрия Миляева на площадке Ситуационного центра действует оперативный штаб, в который входят представители силовых ведомств и оперативных служб региона. Для решения возникающих нештатных ситуаций организовано взаимодействие со всеми структурами и аварийными службами Тульской области.

Представители силового блока сообщили, что оперативная обстановка в регионе находится на контроле, организована работа сотрудников правоохранительных органов.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Тульской области Алексея Павлова, для запуска фейерверков в регионе организовано более 100 площадок, которые соответствуют всем требованиям безопасности.

Пострадавших от применения пиротехники не зафиксировано. Представители ведомства проводят профилактические противопожарные мероприятия. Также сотрудники МЧС патрулируют водные объекты, разъясняют жителям правила поведения на льду. Идет подготовка к работе во время крещенских купаний.

Заместитель председателя Правительства Тульской области Наталья Аникина доложила, что в новогодние праздники системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Отмечено снижение аварийности на 25% по всем видам коммунальных услуг, аварий по теплоснабжению не зафиксировано в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Благодаря принятым профилактическим мерам зафиксировано значительное снижение обращений жителей Заокского и Ясногорского районов по вопросам электроснабжения.

Региональные операторы своевременно вывозят мусор, в том числе благодаря слаженному взаимодействию с муниципальными ЕДДС. Также Наталья Аникина доложила, что на подшефной территории Мариуполя аварий на линиях жизнеобеспечения не допущено.

Заместитель председателя Правительства Тульской области – министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил о содержании автомобильных дорог и работе общественного транспорта. Расчистка и обработка автодорог противогололедными материалами ведется регулярно. Особое внимание уделяется организации безопасного движения. Все дороги полностью прочищены и обработаны. Затруднений и остановок движения транспорта на региональных дорогах не наблюдалось.

Работа общественного транспорта организована по расписанию, срывов и остановок движения не зафиксировано.

Министр здравоохранения Тульской области Михаил Малишевский рассказал о работе медицинских организаций. Медицинские учреждения и скорая помощь справляются со своими задачами и своевременно оказывают людям необходимую медицинскую помощь.

Организована ежедневная работа пунктов отпуска льготных лекарств. Также в Тульской области организована зимняя оздоровительная кампания, функционирует 6 круглогодичных стационарных санаторных и оздоровительных лагерей. Там организованы профильные смены, в общей сложности за неделю в лагерях и санаториях отдохнут 1198 детей.

Кроме того, в праздничные дни в Туле отдохнули дети из Мариуполя. Для ребят была организована культурная программа, в том числе экскурсии по достопримечательностям региона. Они посетили Губернаторскую елку и получили подарки. Массовые культурные мероприятия проходят активно, они пользуются большим спросом среди жителей и гостей региона.

Губернатор поручил главам администраций муниципалитетов уделить повышенное внимание работе ЕДДС, а также обратить особое внимание на состояние проездов к сельским населённым пунктам. Также необходимо уделить внимание мероприятиям, посвященным вопросам общественной безопасности.

Глава региона поручил 8 января провести проверки температурного режима в детских садах, школах и поликлиниках.

«Впереди у нас ещё пять выходных дней, включая сегодня. В числе первоочередных задач – обеспечение безопасности жителей, а также стабильная работа коммунальных служб, учреждений здравоохранения, правоохранительных структур. Особое внимание нужно уделить мероприятиям, связанным с празднованием Рождества Христова. Подчеркиваю, что мы должны незамедлительно реагировать на все происшествия и держать ситуацию на контроле», - подчеркнул Дмитрий Миляев.