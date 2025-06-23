  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На ул. Марата торопыги выехали на встречку и перекрыли дорогу пожарным - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На ул. Марата торопыги выехали на встречку и перекрыли дорогу пожарным

На ул. Марата торопыги выехали на встречку и перекрыли дорогу пожарным

Видео с нарушителями ПДД появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на перекрестке ул. Марата и ул. Каракозова в Туле. На записи видно, как несколько автомобилистов решили объехать трамвай по рельсам встречного направления. Нарушителей пришлось ждать пожарному расчету.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Новомосковске спешащий на парковку водитель повернул под «кирпич»
Дежурная часть
В Новомосковске спешащий на парковку водитель повернул под «кирпич»
сегодня, в 17:44, 2 325 1
Под Тулой водитель серьезно «задумался» и едва не устроил ДТП
Дежурная часть
Под Тулой водитель серьезно «задумался» и едва не устроил ДТП
вчера, в 20:02, 3 1783 1
На ул. Октябрьской водитель едва не сбил вышедших из трамвая людей
Дежурная часть
На ул. Октябрьской водитель едва не сбил вышедших из трамвая людей
вчера, в 15:05, 18 2293 2
На ул. Кутузова по-прежнему нарушают
Дежурная часть
На ул. Кутузова по-прежнему нарушают
21 июня, в 20:03, 23 2159 -1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 20:19 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За три дня на дорогах Тульской области задержали больше 30 пьяных водителей
За три дня на дорогах Тульской области задержали больше 30 пьяных водителей
В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА
В Тульской области отбой опасности атаки БПЛА
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.