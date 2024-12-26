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Житель Киреевского района убил знакомого в его день рождения: дело направлено в суд

Житель Киреевского района убил знакомого в его день рождения: дело направлено в суд

Обвиняемый признает вину частично: говорит, что не желал товарищу смерти.

В Туле 30-летний житель Киреевского района обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 5 октября обвиняемый находился в гостинично-банном комплексе «Усадьба Варваровка». Мужчина вместе со знакомыми праздновал там день рождения приятеля. В ходе застолья он поругался с именинником и ударил его ножом в живот. От полученного ранения 29-летний потерпевший скончался.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что мужчина признал вину частично, заявив, что не имел умысла на убийство. 

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