Житель Киреевского района убил знакомого в его день рождения: дело направлено в суд

В Туле 30-летний житель Киреевского района обвиняется в убийстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Следствием установлено, что 5 октября обвиняемый находился в гостинично-банном комплексе «Усадьба Варваровка». Мужчина вместе со знакомыми праздновал там день рождения приятеля. В ходе застолья он поругался с именинником и ударил его ножом в живот. От полученного ранения 29-летний потерпевший скончался.

Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что мужчина признал вину частично, заявив, что не имел умысла на убийство.