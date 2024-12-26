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Ремонт поликлиники на улице Каминского в Туле обещают закончить к лету
Фото минздрава Тульской области.

Ремонт поликлиники на улице Каминского в Туле обещают закончить к лету

Специалисты демонтируют стены и перегородки и сохранят историческую лепнину.

В Туле полным ходом идет реконструкция двухэтажной поликлиники на улице Каминского. Завершены работы по установке пожарной лестницы и замене потолочных балок. Сейчас специалисты демонтируют стены и перегородки, вскоре начнётся замена кровли, рассказали в региональном минздраве. 

К лету 2025 года планируется полное завершение ремонта, включающего замену инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, отопления), обновление фасада, внутренних помещений, окон и дверей. Левое крыло второго этажа будет переоборудовано в терапевтическое отделение. В обновлённой поликлинике появится новый маммограф и кабинет реабилитации.

Пространства станут светлее и просторнее. При этом будут сохранены исторические элементы здания, такие как лепнина и лестница.

Напомним, поликлиника обслуживает более 8 тысяч жителей Советского округа. На сегодняшний день прием врачей ведется на отдельном этаже в поликлинике на улице Коминтерна.

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Автор:
сегодня, в 10:21 0
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