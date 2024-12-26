Ремонт поликлиники на улице Каминского в Туле обещают закончить к лету

Фото минздрава Тульской области.

В Туле полным ходом идет реконструкция двухэтажной поликлиники на улице Каминского. Завершены работы по установке пожарной лестницы и замене потолочных балок. Сейчас специалисты демонтируют стены и перегородки, вскоре начнётся замена кровли, рассказали в региональном минздраве.



К лету 2025 года планируется полное завершение ремонта, включающего замену инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, отопления), обновление фасада, внутренних помещений, окон и дверей. Левое крыло второго этажа будет переоборудовано в терапевтическое отделение. В обновлённой поликлинике появится новый маммограф и кабинет реабилитации.



Пространства станут светлее и просторнее. При этом будут сохранены исторические элементы здания, такие как лепнина и лестница.



Напомним, поликлиника обслуживает более 8 тысяч жителей Советского округа. На сегодняшний день прием врачей ведется на отдельном этаже в поликлинике на улице Коминтерна.