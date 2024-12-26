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Тульские пряники возглавили рейтинг Роскачества
Фото из архива Myslo.

Тульские пряники возглавили рейтинг Роскачества

Они набрали 4,68 балла из 5 возможных.

В этом году Роскачество провело исследование пряников от различных производителей, чтобы оценить их качество и безопасность. Всего было изучено 20 торговых марок пряников по 437 параметрам качества и безопасности.

На шести упаковках указано, что они содержат сырцовые пряники, а на пяти — заварные; в остальных случаях тип пряника не был обозначен. Все изделия имеют начинку: фруктовую, фруктово-ягодную, яблочную, с повидлом, бруснику, клюкву, а также со вкусом абрикоса и имбиря. Десять продуктов отмечены как глазированные. Девять торговых марок производят свои пряники согласно ГОСТу, восемь — по техническим условиям (ТУ) или стандартам организации (СТО), а для оставшихся нормативный документ не указан.

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По итогам исследования рейтинг возглавили три торговые марки — «Наслада», «Яшкино» и «Ясная Поляна». Последние пряники производятся в Туле на одноимённой кондитерской фабрике. Среди преимуществ марки Роскачество отметило: безопасность, отсутствие консервантов, пищевая ценность соответствует заявленной, содержание сахара соответствует опережающему стандарту, качественная мука, достаточное количество начинки, характерные вкус, цвет, запах и консистенция.

По итогу тульская марка набрала 4,68 балла из 5 возможных, заняв первое место.

Напомним, в начале декабря мы проводили контрольную закупку — узнавали, какие тульские пряники самые вкусные. Почитать об этом можно по ссылке

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Автор:
сегодня, в 11:03 0
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