Житель д. Варваровка зарезал знакомого в бане

Фото Артёма Жильцова

В Заречье следователи местного отдела СУ СК России по Тульской области завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве.

По данным пресс-службы ведомства, 5 октября в гостинично-банном комплексе в д. Варваровка поссорились двое мужчин. Один из них ударил оппонента ножом в живот – несчастный умер на месте

Благодаря внимательности и кропотливой работе следователя обвиняемому не удалось уйти от ответственности. Были проведены необходимые следственные действия и экспертизы, результаты которых восстановили картину трагедии и подтвердили причастность задержанного.

Уголовное дело направлено прокурору для принятия решения в соответствии с действующим законодательством.