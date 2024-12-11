У компании в Туле увели 51 млн через приложение: задержаны трое соучастников кражи

Ранее Myslo сообщал, что у тульской компании мошенники украли 51 млн рублей через приложение «Мой отпечаток».

На протяжении полугода каждая попытка сотрудников одной из местных компаний войти с рабочего компьютера в онлайн-приложение банка сопровождалась появлением баннера с предложением установить на корпоративный телефон мобильное приложение «Мой отпечаток».

Реклама обещала обеспечить дополнительную гарантию безопасности при совершении операций по счетам организации.

Несколько месяцев работники бухгалтерии игнорировали это предложение, однако в начале июня всё же повелись на маркетинговые уловки.

Через две недели после установки приложения на мобильный телефон при очередном входе в личный кабинет на сайте банка главный бухгалтер обнаружила, что с расчетных счетов организации, а также дочернего юридического лица за одну ночь были списаны все деньги — 51 млн рублей.

— Согласно данным об операциях по счетам, все они в течение нескольких минут были перечислены на банковские карты более 40 физических лиц, зарегистрированных в различных регионах России, и практически сразу же обналичены путем снятия в банкоматах, — рассказали в прокуратуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере).

Сегодня, 11 декабря, пресс-служба УМВД России по региону сообщила о задержании соучастников преступления. Ими оказались безработный и ранее судимый 26-летний житель Казани, 24-летний ранее судимый житель Пермского края и 30-летний безработный житель Перми.

Со слов задержанных, они находили людей, готовых предоставить данные своих банковских карт, после чего передавали эти сведения заказчикам для дальнейшего использования в обналичивании похищенных денежных средств. Задержанные признали вину, расследование уголовного дела продолжается.