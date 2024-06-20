У компании из Тулы аферисты увели 51 млн через приложение «Мой отпечаток»

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По данным BAZA, сотрудники тульской компании «Кредо» установили на корпоративные телефоны приложение «Мой отпечаток», чтобы безопасно управлять счетами. И именно через это приложение у них и украли 51 млн рублей.

Как рассказала BAZA, баннеры якобы от службы поддержки банка всплывали на корпоративном компьютере фирмы уже давно. А 7 июня кто-то из сотрудников все же купился на рекламу и установил приложение на корпоративные смартфоны гендиректора и главбуха. Приложение обещало безопасный вход в онлайн-банк через отпечаток пальца.

Уже через неделю со счетов фирмы пропал 51 миллион рублей: неизвестные, получив доступ, сначала вывели деньги на счет дочернего предприятия, а потом мелкими транзакциями на счета 75 физлиц.

Myslo запросил комментарий регионального УМВД.