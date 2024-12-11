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Два тульских паблика попались на незаконной рекламе

Два тульских паблика попались на незаконной рекламе

Об этом сообщает региональный УФАС.

В ведомство поступило заявление местного жителя о том, что несколько известных групп в соцсетях распространяют незаконную рекламу. По информации Myslo, речь идет о пабликах «Тула. Жесть» и «ЧП и ДТП Щёкино».

В ходе проверки установлено, что реклама в данных сообществах выходила без соответствующей пометки и не указывала на рекламодателя.

По результатам рассмотрения предоставленных заявителем материалов и полученных пояснений УФАС возбудило дело в отношении владельцев соответствующих страниц в соцсетях. Нарушители привлечены к административной ответственности.

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