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В Тульской области утвердили новую меру поддержки для эвакуированных курян, белгородцев и брянцев
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области утвердили новую меру поддержки для эвакуированных курян, белгородцев и брянцев

Их обеспечат бесплатными едиными месячными льготными проездными.

Правительством Тульской области установлена новая мера поддержки жителей, эвакуированных из приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей.

Теперь граждане, прибывшие на территорию Тульской области, смогут воспользоваться бесплатными едиными месячными льготными проездными билетами для проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области в течение 5 рабочих дней утвердит порядок и условия предоставления указанной меры поддержки.

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сегодня, в 11:00 −5
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