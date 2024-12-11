В Тульской области утвердили новую меру поддержки для эвакуированных курян, белгородцев и брянцев

Фото Алексея Пирязева.

Правительством Тульской области установлена новая мера поддержки жителей, эвакуированных из приграничных районов Белгородской, Брянской и Курской областей.

Теперь граждане, прибывшие на территорию Тульской области, смогут воспользоваться бесплатными едиными месячными льготными проездными билетами для проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области в течение 5 рабочих дней утвердит порядок и условия предоставления указанной меры поддержки.