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Россельхознадзор нашел кишечную палочку в твороге и сметане из Тульской области
Фото: ru.freepik.com.

Россельхознадзор нашел кишечную палочку в твороге и сметане из Тульской области

Производителю объявили предостережение.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки в пробах творога жирностью 9% и сметаны жирностью 30% производства АО «Заря» им. А. Ф. Попова в Киреевском районе.

Выявленные факты свидетельствуют о несоответствии продукции требованиям, установленным техническими регламентами «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», действующими на территории ЕАЭС.

Производителю объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства. 

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Автор:
сегодня, в 15:08 0
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