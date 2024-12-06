Россельхознадзор нашел кишечную палочку в твороге и сметане из Тульской области

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Специалисты регионального управления Россельхознадзора обнаружили бактерии группы кишечной палочки в пробах творога жирностью 9% и сметаны жирностью 30% производства АО «Заря» им. А. Ф. Попова в Киреевском районе.

Выявленные факты свидетельствуют о несоответствии продукции требованиям, установленным техническими регламентами «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», действующими на территории ЕАЭС.

Производителю объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства.