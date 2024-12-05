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Стал известен второй фигурант по делу о мошенничестве руководства «Ё-Хауса»
Фото со страницы Юлии А.

Стал известен второй фигурант по делу о мошенничестве руководства «Ё-Хауса»

Речь о подозреваемом находящемся под подпиской о невыезде.

По информации Myslo, вторым фигурантом, который проходит по делу «Ё-Хауса» (ООО «Партнер»), является руководитель кредитного отдела застройщика 43-летняя Юлия А. По некоторым данным, она присутствовала при заключении при заключении ипотечных договоров между Сбером и клиентами-«инвесторами», а после на протяжении полугода переводила им средства для погашения ежемесячных ипотечных платежей

Ей присвоен статус подозреваемой. Накануне стало известно, что в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в рамках расследования дела по факту многомиллионного мошенничества, в настоящий момент проходят обыски в офисах одного из крупнейших агентств недвижимости Тульской области

Также по информации Myslo, завтра изберут меру пресечения Никите Кащеевумаркетологу «Ё-Хауса». Обыл задержан 4 декабря.

Всего против руководства компании «Ё-Хаус» полиция возбудила семь уголовных дел

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
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Автор:
сегодня, в 18:34 +2
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