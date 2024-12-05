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После взрыва дома в Ефремове страховая компания требует с УК и «Газпрома» по 400 тысяч рублей
Фото из архива Myslo.

После взрыва дома в Ефремове страховая компания требует с УК и «Газпрома» по 400 тысяч рублей

Иск Росгосстраха рассматривают в Арбитражном суде Тульской области.

В Арбитражном суде Тульской области рассматривается иск Росгосстраха, предъявленный к «Газпром газораспределение Тула» и управляющей компании дома в Ефремове, где в феврале прошлого года произошел взрыв газа.

Напомним, 7 февраля 2023 года в доме № 2 на ул. Химиков в Ефремове прогремел взрыв, который стал причиной обрушения целого подъезда. Подробности этой резонансной истории — в нашем сюжете.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Однако результаты расследования до сих пор неизвестны. 

Рассмотрение иска Росгосстраха началось еще летом прошлого года. К процессу были привлечены третьи лица и СК, но с октября 2023 года судебные заседания откладываются. Страховая компания требует взыскать с управляющей компании «Дома Красивомечья» и «Газпрома» по 400 тысяч рублей за повреждение застрахованного имущества.

 

Сюжет: Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
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