Никита Кащеев стал подозреваемым по делу о мошенничестве в компании «Ё-хаус»

Фото из архива Myslo.

По данным Myslo, в настоящее время правоохранители предпринимают меры по его задержанию.

Как сообщил Myslo источник в прокуратуре, в ближайшие часы по делу о крупном мошенничестве при строительстве коттеджей может быть задержан Никита Кащеев. Сейчас он в статусе подозреваемого по делу.

Решение о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения будет принято в течение 48 часов.

Некоторые источники называют Кащеева коммерческим директором Ё-хауса, кто-то говорит о том, что он пиарщик компании. Известно точно, что ИП Кащееву принадлежала компания LAKI Group, которая активно зазывала клиентов в строительство «Ё-хауса».

Напомним, по делу «Ё-хаус» уже возбуждено 7 уголовных дел. Установлено, что компания (ООО «Партнер») заключила десятки договоров на постройку домов в Туле, однако клиенты свои дома не получили, денежные средства им не возвращены. А земля, на которой застройщик взял на себя обязательства построить дома, относятся к землям сельскохозяйственного назначения.