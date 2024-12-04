  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Никита Кащеев стал подозреваемым по делу о мошенничестве в компании «Ё-хаус» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Никита Кащеев стал подозреваемым по делу о мошенничестве в компании «Ё-хаус»
Фото из архива Myslo.

Никита Кащеев стал подозреваемым по делу о мошенничестве в компании «Ё-хаус»

По данным Myslo, в настоящее время правоохранители предпринимают меры по его задержанию.

Как сообщил Myslo источник в прокуратуре, в ближайшие часы по делу о крупном мошенничестве при строительстве коттеджей может быть задержан Никита Кащеев. Сейчас он в статусе подозреваемого по делу.

Решение о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения будет принято в течение 48 часов.

Некоторые источники называют Кащеева коммерческим директором Ё-хауса, кто-то говорит о том, что он пиарщик компании. Известно точно, что ИП Кащееву принадлежала компания LAKI Group, которая активно зазывала клиентов в строительство «Ё-хауса».

Напомним, по делу «Ё-хаус» уже возбуждено 7 уголовных делУстановлено, что компания (ООО «Партнер») заключила десятки договоров на постройку домов в Туле, однако клиенты свои дома не получили, денежные средства им не возвращены. А земля, на которой застройщик взял на себя обязательства построить дома, относятся к землям сельскохозяйственного назначения.

Истории о том, как люди платили ипотечные миллионы за пустоту, читайте в сюжете Myslo.

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
Семь уголовных дел возбудили против руководства «Ё-ХАУСа» в Туле
Дежурная часть
Семь уголовных дел возбудили против руководства «Ё-ХАУСа» в Туле
вчера, в 10:12, 24 4405 1
В отношении руководства «Ё-ХАУСа» полиция Тулы возбудила три уголовных дела
Дежурная часть
В отношении руководства «Ё-ХАУСа» полиция Тулы возбудила три уголовных дела
28 ноября, в 12:01, 53 4406 4
Банкротство и смена владельца: «Ё-ХАУС» не достроил целый поселок под Тулой
Жизнь Тулы и области
Банкротство и смена владельца: «Ё-ХАУС» не достроил целый поселок под Тулой
28 ноября, в 09:20, 57 14038 3
Проект «Легкие инвестиции»: за оформление ипотеки «Ё-ХАУС» обещал 500 тысяч каждому?
Жизнь Тулы и области
Проект «Легкие инвестиции»: за оформление ипотеки «Ё-ХАУС» обещал 500 тысяч каждому?
27 ноября, в 13:43, 82 6668 4

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:28 +3
Другие статьи по темам
Событие
ё-хаус

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Донском пожарные спасли пса из затопленного погреба
В Донском пожарные спасли пса из затопленного погреба
Сотворил «невообразимое»: в Туле курьер едва не попал под машину
Сотворил «невообразимое»: в Туле курьер едва не попал под машину
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.