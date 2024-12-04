В Донском пожарные спасли пса из затопленного погреба

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Пять дней назад на пульт диспетчера пожарной охраны поступил звонок от жительницы Донского. Женщина рассказала, что в старом сарае долгое время скулит собака. На место выехали сотрудники 77 пожарно-спасательной части.

Оказалось, бездомный пёс, забравшись на сломанную крышу постройки, провалился в затопленный погреб и не смог выбраться. Огнеборцы вовремя обнаружили обессиленное животное. Они спустились вниз и вытащили собаку. Бедолагу согрели и накормили, после чего он благополучно убежал по своим собачьим делам.